Tania LLasera confiesa por qué no enseña a sus hijos en redes

Tania LLasera se ha convertido en todo un referente para el resto de madres a través de las redes sociales. Y es que su naturalidad y la forma que tiene de educar a sus hijos le han hecho ser un ejemplo para otra madres.

La presentadora está completamente volcada en sus pequeños, Pepe Bowie, que nació el 11 de enero de 2016, y Lucía Lennox que llegó al mundo un año más tarde, el 5 de septiembre de 2017.

Desde hace tiempo, Tania está muy integrada en su participación con la comunidad Malasmadres, con quienes colabora con sus podcast y a las que ayuda a dar una mayor visibilidad.

A través de sus redes, la presentadora comparte sus reflexiones como madre, sentimientos… Recientemente, Tania ha querido compartir un post donde reflexiona por qué no enseña a sus hijos en redes, y es que como ella misma confiesa tiene miedo.

"Yo quiero enseñar al mundo a mis hijos pero da miedo. Quiero contar tanto y no debo, x protegerles a ellos. Qué difícil ser padre en pandemia y con la tentación de las redes sociales...quieres compartir cosas buenas y amor; y has de editar tu vida para que no aparezcan ELLOS. Minimizar algo tan maxi en tu vida. Que difícil me parece. Ellos serán nativos digitales, pero que no puedan echarnos nada en cara será difícil. Espero hacerlo bien. Firmado: una mamá más", escribe en su último post que ha publicado en Instagram.

Y es que aunque en un principio la presentadora mostraba alguna imagen donde podíamos ver a sus pequeños, después de una situación que vivió en la calle decidió dejar de hacerlo. Una decisión que tomó de forma consensuda con su pareja, Gonzalo Villar, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Una vez que Tania iba con su hijo por la calle una mujer llamó al pequeño por su nombre, lo que hizo que Pepe se extrañase porque esa mujer desconocida conociese su nombre. Por lo que ella y su pareja decidieron no volver a mostrar a sus hijos en redes, y es que Gonzalo Villar prefería que sus hijos fuesen también personas anónimas para el resto del mundo. Y es que lo más importante es proteger a los pequeños…