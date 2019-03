Tania Llasera anuncia el sexo de su bebé a través de Instagram

Tania Llasera ha anunciado el sexo del bebé que espera. La presentadora, que ya confirmó su embarazo a través de las redes sociales a principio de junio, ha querido compartir con sus seguidores el sexo del bebé, así que ha publicado una divertida fotografía en Instagram donde se puede leer: "Keep Calm It’s a Boy". ¡Enhorabuena!

Aunque la presentadora quería una niña, el destino ha querido que sea un niño, y parece ser que a Tania le está costando decidir el nombre. "No sabes a cuanta gente odias hasta que te toca poner nombre a tu bebé. Odiar es una palabra un tanto fuerte pero el sentimiento existe", escribió con un tono divertido.

Sea niño o niña, la presentadora también comentó que el nombre de su hijo iba a ser muy castizo, afirmando lo siguiente: "Al pobre le va a tocar un nombre muy castizo. Paco, Pepe o algo así si es niño, y si es niña pues María, Lucía... Mi nombre por ejemplo no me gusta, yo quería ser María Martínez López, y no, Tania Llasera; así que quiero que sea uno más".