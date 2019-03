Tamara Gorro muestra la realidad de su cuerpo tras el parto

Tamara Gorro se convirtió en mamá de su pequeño Antonio hace tan sólo unas semanas. A partir de ahí y con los puntos de la cesárea, la bloguera se está cuidando en la medida de lo posible para recuperar su figura, y no ha tenido reparos en mostrar su cuerpo tal cual se encuentra ahora.

La mamá se ha mostrado orgullosa de lo conseguido hasta ahora y cómo ha logrado hacerlo: "Primero, he comido bien, ya no me apetece tanto lo que comía antes, eso no quita para comer en cantidad. Segundo, he ido muy bien al baño. Eso es muy importante, cuando te sometes a una cesárea, te queda dentro mucho aire y hay que expulsarlo".

"Como podéis apreciar, sigue quedando tripa (para como estaba yo). No estoy haciendo nada más allá de eso, y por supuesto, no estoy haciendo deporte porque no han pasado ni los días y tengo los puntos por dentro", ha contado Tamara en su videoblog.

Por último, ha dejado bien claro que no tiene reparos a la hora de mostrarse tal cual: "Este es mi cuerpo. No tengo ningún complejo ni vergüenza. Esta es la realidad. Hay mujeres que se quedarán con mucho más peso y otras con menos, pero la realidad de un cuerpo, teniendo en cuenta que yo por genética soy delgadita, es que no te vas a quedar con los seis cuadraditos que yo tenía antes".