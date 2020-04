Tamara Gorro ha mostrado su desesperación a través de su Instagram Stories al salir a la luz las medidas para la desescalada en España que tendrá cuatro fases, incluyéndose en la última los viajes interprovinciales que, según se indica, no podrán realizarse en principio hasta el 22 de junio.

Esto conlleva que, tal y como ha revelado la televisiva, no pueda entonces viajar hasta Madrid a por sus hijos, ya que antes de que se iniciara el estado de alarma los trasladó a la capital con sus abuelos ya que su marido, Ezequiel Garay, dio positivo por coronavirus y ella se quedó junto a él en Valencia.

De ahí que tras compartir las sesiones de baile que han hecho por videollamada junto a su hija Shaila, se haya venido abajo pensando en cuándo podrá volver a ver a sus pequeños: "Este tipo de vídeos te dan satisfacción y alegría, claro, pero a la vez es dolor porque me gustaría estar con ellos. A mí me gustaría saber cuándo podremos viajar a por nuestros hijos. ¿Hasta junio? ¿Estamos locos?".

Y es que ya lleva dos meses sin verles y "no sé lo que me espera", se sinceraba Tamara. Sabe que son muchas las familias que se encuentran en la misma situación, de ahí que haya declarado: "Creo que estoy siendo una ciudadana ejemplar al igual que la mayoría de los españoles y hay mucha gente como yo. Hay enfermeras y médicos que tienen a sus hijos con sus abuelos y que necesitan ir a por ellos. No sé qué hacer. Estoy informándome y en cuanto sepa algo os lo comunico".

