Tamara Gorro es una auténtica súper mamá y cualquiera que se meta con sus hijos va a tener respuesta por parte de la youtuber. La mujer de Ezequiel Garay siempre se muestra muy abierta con todos sus seguidores y no tiene problema en que se indague en su vida privada, pero claro, hasta cierto límite.

Recientemente recibió una pregunta muy ofensiva respecto a su hijo a la que respondió muy contundentemente, y ahora lo ha vuelto hacer defendiendo la gestación subrogada, con un directo mensaje que muchos de sus fans han aplaudido.

El enfado de la colaboradora televisiva ha llegado por un vídeo donde varias personas se ríen y califican de 'traficantes' a aquellos padres que eligen la gestación subrogada para concebir a un niño. Un tema que conoce bien Tamara pues tras muchos intentos fallidos junto a su marido, la pareja tuvo a su primera hija Shaila por gestación subrogada y a Antonio por fecundación in vitro.

Por lo que ha decidido utilizar los Stories de Instagram para estallar contra las críticas del mencionado vídeo, donde ha comentado: "Siento verdadero asco", y ha querido añadir: "Voy a intentar mantener las formas, eso que otras personas no tienen y me cuesta porque estoy temblando. Llevo mucho tiempo callada con el tema de la gestación subrogada".

Un tema que la influencer ha vivido de primera mano y que va a defender siempre: "Ni mi hija ni ningún otro niño que haya nacido por estos métodos son productos, no son ni un champú ni un colchón", ha puntualizado Gorro. Ha terminado su mensaje diciendo que espera que la gente que no apoye ese método no baile ninguna canción de Ricky Martin o celebren ningún gol de Cristiano Ronaldo, otros dos famosos que han optado por la gestación subrogada.

Después de su Stories arremetiendo contra los haters y defendiendo a sus hijos, ha querido compartir una publicación junto a ellos haciendo una reflexión que sus seguidores han apoyado. En la imagen, la segoviana ha dicho: "Nunca en la vida dejaré de luchar por vuestros derechos, la libertad. Pelearé hasta concienciar a todo el mundo de que no sois distintos, ni por haber nacido a través de gestación subrogada ni tampoco por invitro en EEUU?".

Seguro que te interesa...

La polémica foto de Tamara Gorro por la que le han llovido numerosas críticas