Tamara Gorro y Ezequiel Garay, padres de su segundo hijo

Tamara Gorro está viviendo uno de los momentos más felices de su vida tras haber dado a luz a su segundo hijo, un niño al que ha llamado Antonio. La televisiva ha confirmado la gran noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a todos sus seguidores.

"Familia virtual... ¡Vuestro sobrino Antonio está con nosotros! Creo que no hay mejor imagen para representar todo lo que me gustaría decir. Es imposible describir mis sentimientos, en pocas palabras... Otro sueño cumplido, su papá fue el primero en cogerle, que sensación tan bonita al verlo. Tengo muchas ganas de que veáis esa carita tan preciosa que tiene... (Ahora lo que importa es haceros saber que estamos bien. Perdonad que antes no os haya escrito, el día de ayer fue muy largo y estaba KO. ¡OS QUIERO!❤️".

Un mensaje que ha acompañado con una imagen donde se ve al orgulloso papá con el pequeño en brazos mientras Tamara los mira desde la camilla del hospital.

Por su parte, el futbolista también ha querido expresar la gran felicidad que siente en este momento a través de sus redes con el siguiente texto:

"Después de un día tan largo hoy me despierto más feliz que nunca. Esperábamos tanto este momento, lo veíamos tan lejos e imposible, pero gracias a mi todo @tamara_gorro soy por segunda vez el hombre más feliz del mundo. Esto es una buena muestra de nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que luchar para conseguir lo que uno quiere. Gracias a todos por preocuparse y estar pendientes de nosotros. Gracias a todo el equipo médico por su impresionante trabajo hoy tengo a mi pequeño en brazos. #G24".