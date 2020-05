Tamara Gorro y Ezequiel Garay no pueden estar más felices: por fin están junto a sus dos hijos tras dos meses separados. Era este fin de semana cuando la familia se reencontraba de nuevo.

Antes del estado de alarma Tamara trasladaba a sus hijos a Madrid junto a sus abuelos, justo después Ezequiel daba positivo por coronavirus, y una vez superados los difíciles momentos, la televisiva ha removido cielo y tierra para obtener los permisos que le permitieran poder llevar a sus hijos de nuevo a Valencia ya que, según las fases de la desescalada, hasta finales de junio esto no hubiera sido posible.

Y con tanta emoción, Gorro no dudó en publicar una foto de su primer paseo en familia. Algo que llevó a que fueran muchos los seguidores que se le echaran encima al ver a los cuatro posando juntos en mitad de un camino.

Poco después la propia Tamara reconocía su error: "Millones de gracias, necesitamos un máster todos los españoles. Este detalle se me escapaba. La foto que he subido está mal porque no podemos ir los cuatro de paseo. Yo, sinceramente, pensaba que sí, pero no. Lo correcto es un adulto por cada tres niños. Ezequiel y yo, con toda la emoción, dijimos: 'tú vas con uno, yo voy con otro'".

