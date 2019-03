Suri Cruise despide a su profesora de guitarra por "diferencias creativas"

¡Ojo a las nuevas generaciones! Los 'hijos de' vienen pisando fuerte y no solo para comerse el mundo sobre las pasarelas, sino que algunos también poseen un carácter muy fuerte y tienen las cosas muy, pero que muy claras. Es el caso de Suri Cruise, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, que a sus nueve años ya toma decisiones serias.

Según informa Page Six, la pequeña estuvo recibiendo clases de guitarra durante un tiempo, pero al parecer las lecciones no eran santo de la devoción de la niña, por lo que terminó despidiendo a su profesora alegando que tenían "diferencias creativas".

Al parecer, Katie y Suri acudieron a ver el musical 'School of Rock: The Musical' el pasado martes y cuando acabó la función fueron a conocer al reparto al backstage. Allí, el protagonista de la obra, Alex Brightman, le preguntó a la niña si tocaba algún instrumento, a lo que ella contestó que "solía tocar la guitarra", pero que ya no tenía profesora. "Dijo que era una persona muy agradable, pero que no funcionó", explicó una fuente al citado medio. ¡Vaya con Suri!