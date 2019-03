El supuesto hijo de Justin Bieber protagonista de una conocida revista

¡Ya sabemos cómo es la carita del supuesto hijo de Justin Bieber! La revista Star ha conseguido la exclusiva mundial y muestra una imagen en la que podemos ver a Mariah Yeater, de 20 años de edad y fan incondicional del canadiense, junto a Tristyn Anthony Markhouse Yeater. Ambos posan el día del nacimiento del pequeño, el pasado 6 de julio.

Ha sido justo esta fotografía la que Yeater ha presentado ante un juzgado para solicitar la paternidad de Bieber, el 31 de octubre. Allí la joven tuvo que hacer una declaración jurada y firmada a mano, bajo juramento y bajo pena de perjurio, en las que apuntaba las relaciones sexuales que mantuvo en California, el 25 de octubre del pasado año, con Bieber.

Mariah dijo a un juez: "Cuando me di cuenta que estaba embarazada de Justin Bieber, intenté contactar con él a través de sus representantes, pero nunca nadie me llamó". Y agregó que el 6 de julio de 2011 dio a luz a un bebé, que nació exactamente 36 semanas y dos días después del encuentro sexual con el canadiense. Entre que los cálculos cuadraban y que asegura no haber estado con otros hombres, Mariah está segurísima de que “Justin es el padre de mi bebé".

Los representantes del cantante han negado enérgicamente las reclamaciones de Yeater, alegando que es imposible que se quedase a solas con el cantante en el backstage del concierto…

Mientras tanto, el protagonista de todo esto se ha limitado a un…: “De todos los rumores y cotilleos, sólo voy a centrarme en los positivos: La música”, vía Twitter. ¿Estará dispuesto a hacerse las pruebas de ADN? Este culebrón tiene pinta de ir para largo.