Soraya, muy emocionada con la primera palabra de su hija Manuela

Soraya Arnelas está viviendo un momento muy especial para ella gracias a su hija Manuela, quien cada día les da a ella y a su novio Miguel un motivo para sonreír. La última de la peque ha emocionado mucho a su mamá que no ha dudado en compartir este momento con todos sus fans en su perfil de Instagram.

La princesa de la casa ha pronunciado su primera palabra o al menos lo ha intentado… Pero no ha sido ni el nombre de su madre ni el de su padre el elegido por Manuela sino el de su perro Bowie: "Hay dos cosas con las que Manuela nos ha sorprendido desde que nació. Su pasión por las plantas y las flores, como si le hablaran se queda mirándolas durante un largo tiempo y les sonríe y se ríe con ellas. Y su segunda pasión son las mascotas, después de decir fortuitamente ‘COSQUILLA‘ podemos decir que su primera palabra, la que repite y la atribuye a alguien no ha sido papa ni mama, ha sido.... el nombre de nuestro perro BOWIE !! Siento que estamos haciendo un buen trabajo con Manuela, acercándola a la naturaleza, a los animales, creciendo en un ambiente de diversión lleno de pelos de colores, canciones, faldas de tul... que cuando sea mayor ya habrá tiempo para las preocupaciones. Obviamente, Manuela no sabe hablar, y tampoco dice Bowie a la perfección pero ahí tenéis su lenguaje! Yo a Bowie le llamo "bobich" y para Manuela eso es un ' IZ ', jajajaj Así es como ella le llama le llama IZ IZ", ha dicho la cantante entusiasmada.

Soraya siempre ha demostrado ser una amante de los animales. Un duro momento que compartió en Instagram donde contó la historia de cómo se lo trajo desde la India. Parece que su hija sigue los mismos pasos que su madre, a quien se le cae la baba con su pequeña.