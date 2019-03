Soraya Arnelas reacciona antes que sus haters en Instagram

Soraya Arnelas ya se ha vuelto una experta en esto de las redes sociales como hemos podido ver uno de sus Instagram Stories, donde aparece la cantante explicando su rutina de ejercicios y de fondo se escucha a su hija gritando. Soraya explicó en el mismo video que la pequeña se encontraba con su padre y que no estaba sola.

"No, mi hija no está sola gritando. Está su padre jugando con ella… yo ya me adelanto a las circunstancias… eh, que sabéis que hay algunos que les gusta sacar puntillita a todo", así respondía sus haters antes de que estos cuestionaran su papel como madre. A pesar de estar centrada en la vuelta a los escenarios, la cantante no le quita el ojo a Manuela.

Desde el nacimiento de la pequeña, Soraya ha tenido que hacer frente a toda clase de comentarios en sus redes sociales pero se nota que ha aprendido y no se calla la boca. "Tacañones de la maternidad que, más que consejos, solo saben lanzar ataques", respondía la artista a todos aquellos que le atacaban.