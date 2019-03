Soraya Arnelas provoca una gran polémica en las redes sociales sobre su maternidad

La semana pasada Soraya Arnelas daba a luz a su primera hija, Manuela, con su pareja el modelo Miguel Herrera. Así, la cantante quiso celebrar con su novio que acaban de ser papás saliendo a cenar los dos solos para tener un momento de intimidad: "Nuestra primera semana de papis!! @michaelhg y yo salimos a celebrarlo en el mejor sitio que podía haber! En el restaurante de @dabizdiverxo DIVER❌⭕️❕ Vaya experiencia!! Wow! Altamente recomendable! ❣️#inolvidable", escribía Soraya junto a una foto de ella en el restaurante.

Pero lo que no esperaba la artista es que tras esta publicación iba a recibir tantas críticas por haber dejado a su hija al cargo de sus abuelos por un tiempo: "Cuando acabas de tener un bebé, este te necesita 24 horas. Aunque esté durmiendo. Se llama exterogestación. A mí como mamá desde luego no se me pasaba por la cabeza ir a ningún sitio sin mi bebé. Mi mayor celebración era poder estar con él". Comentario al que quiso responder: "Cada uno sabe lo que tiene que hacer con sus hijos y con su vida... No empecemos a dar lecciones".

Otra de las críticas decía: "Yo como madre de un bebé de 5 meses no lo veo normal (habitual), si respetable, pero que la gente no piense que es normal". "Seguro que la mayoría de las que dicen que hagas lo que quieras no son madres. Si tú quieres seguir haciendo con tu vida lo que quieras no tengas hijos. Yo no juzgo a nadie como madre, pero me da pena el bebé, que por muy bien atendido que esté por una abuela o una cuidadora nunca estará tan a gusto como con mamá. Por favor!! Si pudiera hablar y alguien se dignara a preguntarle qué prefiere..., Si su madre, su olor, su respiración, su calor es lo único que conoce en este mundo..., En fin, cada vez más deshumanizados...".

A pesar de que otros comentarios si la apoyaban en su decisión Soraya decidió responder a todos lo que la criticaban con las siguientes palabras: "Algún día os contaré el capítulo de esas mamás que no pueden darle el pecho a sus hijos, y se alimentan a base de biberones... Entonces esos niños se quedan en casa durante dos horas y media, dormidos, porque son bebés de 6 días. Cuidados de una manera EXCEPCIONAL por sus abuelos, mientras sus padres, que se aman de aquí al infinito, pasan un rato juntos y se dedican tiempo, como debe ser, porque amamos a nuestros hijos, pero YO AMO A MI PAREJA COMO NO AMO A NADIE MÁS. Niños de 6 días que duermen, se alimentan y hacen sus cositas... Nada más, porque son bebés de seis días.. No hay mucho más… SI ESO ES SER UNA MALA MADRE, SOY UNA MALA MADRE!! Pero aun así, es mi vida y mi familia. GRACIAS". Y añade: "¡¡POR CIERTO!! para todas esas que criticáis tanto. NO OLVIDÉIS A VUESTRAS PAREJAS, A LOS PAPIS! No olvidéis seguir cuidando el amor de la pareja y sus ratos a solas... ¡Son igual de importantes! ❤️ Te quiero Miguel".