Soraya Arnelas podría estar embarazada de su segundo hijo tras desvelar su enfermedad

Ya son muchos los medios que se han hecho eco de la noticia. Según avanzaba el portal Jaleos, Soraya Arnelas sería la última famosa en unirse al baby boom que encabezan muchas celebrities españolas. Después de que la cantante y su pareja, el modelo sevillano Miguel Ángel Herrera, dieran la bienvenida hace cuatro años a su primera hija, ahora por fin podrían ampliar la familia.

Arnelas y Herrera iniciaron una relación sentimental hace ya nueve años y en febrero de 2017, le pusieron la guinda a su amor con el nacimiento de Manuela de Gracia. La pareja aún no ha pasado por el altar y de hecho habían planificado hacerlo el próximo mes de septiembre, pero se han visto obligados a aplazar sus planes de boda.

Aunque ni Soraya ni Miguel Ángel se han pronunciado contundentemente al respecto de la nueva y dichosa noticia, de confirmarse está sin duda habría llegado de una forma absolutamente inesperada. Desde hace varios años, la artista llevaba sufriendo una enfermedad crónica que le dificultaba enormemente el quedarse de nuevo embarazada.

La enfermedad Crónica de Soraya

Soraya ha confesado en el pasado que desde hace un tiempo padece estrés crónico, una enfermedad que ocasiona importantes trastornos en el organismo que pueden hacer que la maternidad se torne incompatible. "Queremos tener otro hijo. Estamos en ello, me encantaría. Pero yo tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada, me cuesta bastante. Ojalá que el año que viene, o cuando sea, me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita", revelaba Arnelas en una entrevista para el mismo medio que ahora ha destapado la noticia.

A pesar de que la extremeña había asegurado que estaba intentando darle un hermanito a su hija, debido a su enfermedad debían de ser muy cautelosos ante posibles esperanzas. Por este motivo, entendemos perfectamente que Soraya aún no haya querido confirmar la noticia definitivamente. Según unas declaraciones suyas que recogía la web de La Vanguardia, Soraya “esta muy ilusionada” y espera “poder confirmar la noticia dentro de muy poco”.

Este 2021 será un año lleno de muchos cambios para la cantante y su familia. A parte de prepararse para la llegada de su segundo hijo, la artista y su pareja se han mudado recientemente. Arnelas cierra así una etapa de su vida, ya que abandona la vivienda en la que se instaló hace 14 años, justo después de haber salido de la academia de ‘Operación Triunfo’.

