Soraya Arnelas muestra la primera foto del bebé que está esperando

Hace aproximadamente un mes que Soraya Arnelas anunciaba en su cuenta de Instagram que repetía maternidad con su pareja y padre de su primera hija Manuela, el modelo Miguel Ángel Herrera.

Soraya Arnelas, en Madrid | Gtres

"¡AMPLIAMOS FAMILIA! Me moría de ganas por contarlo, no sé cómo he aguantado tanto con lo impaciente que soy, pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría. Hace unos meses subía un story que decía 'TODO A SU DEBIDO TIEMPO' y es que a veces las cosas no son tan fáciles y necesitan prudencia, que es el mejor aliado en estos casos. ¡OLIVIA, ya te esperamos!", anunciaba emocionada la intérprete. Con este mensaje de felicidad plena, Soraya desvelaba a sus casi cuatrocientos mil seguidores la feliz noticia, ya que después de algunos problemas de salud, no creía que pudiera volver a quedarse en estado.

Durante la dulce espera, Soraya ha compartido orgullosa también varias fotografías en las que se ve claramente su figura de embarazada de 22 semanas. Además, uno de los motivos por los que la de Extremadura se siente pletórica es porque su hija mayor, Manuela, tendrá una hermanita con la que compartir momentos juntas.

Así es como la cantante desvelaba, mediante una ecografía, el sexo del bebé y su nombre. "¡Hola OLIVIA! ¡Manuela nunca se dejó ver en las ecografías durante su embarazo, parece que con Olivia sí! Que ilusión poder empezar a verle, la naricita, las manitas…", posteaba Soraya.

En cuanto a su hija Manuela, la pequeña ha heredado el talento de sys padres y se desenvuelve como pez en el agua entre los focos y cámaras. Manuela es una de las niñas con papás conocidos que más seguidores tiene. Y es que, a su tierna edad, posee una cuenta propia de Instagram donde ya suma casi 24.000 seguidores. ¡Toda una influencer en potencia!

