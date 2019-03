Soraya Arnelas explota contra quienes critican su papel de madre

Soraya Arnelas está literalmente harta de que critiquen continuamente su papel de madre. De ahí que la cantante haya explotado. Ni corta ni perezosa, ha respondido a los mensajes de sus ‘haters’ con ironía y humor.

En esta ocasión todo comenzó cuando Soraya comenzó a probar algunas de sus pelucas a su hija Manuela, quién se divertía y reía con los juegos de mamá. Pero algunos usuarios no han dudado en criticar a la extremeña por lo que estaba haciendo, de ahí que no se haya quedado sin decir cuatro cositas.

“Algunas de vosotras me habéis escrito por privado diciéndome que pobrecita niña y que no os hace gracia. Compraos un perro y daos un paseíto, amargadas”, respondía rotundamente Soraya.

Pero ahí no ha quedado la cosa, ya que Arnelas ha comenzado a publicar incesantemente fotos de Manuela con sus pelucas y lanzando ‘pullitas’, además de diferentes vídeos en los que la extriunfita no deja títere con cabeza: “Por favor, no perdáis el tiempo en este Instagram, no sois bienvenidas. Éste es un espacio para personas normales y con educación que se pasan por aquí para compartir cosas y no tocar los huevos”.

Y para rematar la faena, lanzó un último dardo a esas “madres perfectas”: “Dedicaos a vuestros hijos y dejadnos en paz a las ‘malas madres’. Recordad que no tenéis derecho a coger el teléfono móvil u os convertiréis en malas madres, como el resto”, sentenció.

Esta situación le ha dado además una idea para celebrar el primer cumpleaños de su hija: una fiesta con muchas pelucas, muchos y buenos amigos travestis y disfraces de La Sirenita y de Frozen.