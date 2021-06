Soraya Arnelas explica su decisión sobre la vacunación del coronavirus estando embarazada

Soraya Arnelas está feliz de poder convertirse en madre por segunda vez junto a su pareja, el modelo sevillano Miguel Ángel Herrera. La cantante espera una niña, que se llamará Olivia, en menos de cuatro meses. Recientemente, ha querido compartir en sus redes sociales su opinión sobre la vacunación durante el embarazo.

La artista dio a conocer la noticia hace unas semanas revelando que la familia se ampliaba. El motivo por el que ha tardado más de cuatro años en poder tener otro hijo es porque sufre de una enfermedad de estrés crónica que le complicaba el quedarse embarazada. La cantante se convirtió en madre por primera vez de su hija Manuela en 2017. Aun así, con obstáculos complicados de por medio, ha podido cumplir su gran sueño otra vez.

Soraya intenta presumir de su figura pre-mamá de cinco meses siempre que puede en sus redes sociales como luciendo su embarazo en la playa con en bikini.

Soraya Arnelas con su hija Manuela en la playa | Instagram de Soraya Arnelas

Hace unos días, la artista también reveló orgullosamente a quién se va a parece su pequeña tras su última revisión ginecológica: "Ya le he podido ver la carita con las nuevas ecografías que hay… y aunque está claro que los rasgos cambian esta niña saldrá a Mí! ¡Lo sé! Aunque sea un poquito…. que Manuela es igualita al padre".

Recientemente, Soraya ha querido compartir su decisión en las redes sociales sobre la vacunación del coronavirus estando embarazada. La cantante vive en la Comunidad de Madrid donde ya se está vacunando su franja de edad, entre los treinta y cuarenta años. La artista ha subido varios videos explicando sus dudas. "Sigo leyendo vuestros comentarios sobre el tema la vacunación en el embarazo y saco varias conclusiones", comenzó su relato sobre el tema.

La cantante continúo comentando sobre las conclusiones que había llegado: "Por un lado, madre mía estamos muchas embarazadas y por otro lado, obviamente soy una embarazada más en el mundo y pinto poco, pero si que es verdad que no estaría mal que el Ministerio de Sanidad o a quien le correspondan a esto, hicieran un comunicado consensuado sobre todo una opinión única, que me doy cuenta que hay mucho ginecólogos que lo recomiendan, otros que no y al final la decisión es nuestra, de los padres y las madres, y nos toca a nosotros decidir sobre nuestra propia salud que esta muy bien de poder tener el derecho de vacunarnos o no".

Soraya recomendó a todos sus seguidores que se vacunasen y dio su opinión al respecto: "Si yo no estuviera embaraza, ya estaría vacunada. Pero en este caso, con la cantidad de dudas y sin ningún consenso, digamos por parte de la Sanidad con un comunicado, pues estamos todas un poco perdidas. Estamos hablando de la sanidad pública, no estamos hablando de si me voy a un restaurante a cenar por una noche o no y se merece la pena, no sé. Es lo que me planteo".

La artista también añadió sonriente, pero preocupada: "Yo me encantaría vacunarme, pero ahora mismo embarazada tengo mis dudas. De todas maneras, el día siete de julio preguntaré a mi especialista y compartiré con vosotras mi opinión".

Soraya terminó su reflexión personal enseñando la señal de la paz y con un comentario breve y cariñoso: "Un besito y bueno día".

