Soraya Arnelas estalla contra los que llaman a su hija 'fea'

Soraya Arnelas no gana para polémicas a través de las redes sociales y es que desde que se convirtió en madre de su hija Manuela la artista se ha visto en medio de varias disputas en Instagram.

Así, en un primer momento hubo algunos usuarios de la red social que calificaron a la cantante de "mala madre" por salir a cenar, al poco de dar a luz, ella y su pareja solos, dejando a la niña en casa. Una acusación de la que Soraya se defendió al igual que ha tenido que hacer en esta ocasión tras leer varios comentarios negativos en las imágenes que ha publicado junto a su niña donde dicen que la pequeña es "muy feíta".

"El que diga que mi hija es FEITA miente… No me doy por aludida, lo que pasa es que algunos quieren ser protagonistas porque son unos infelices en sus vidas, pero vamos… ¿feíta mi hija? jajaja ya les gustaría", ha sentenciado Arnelas en Instagram y concluye: "Uno puede ser feo por fuera,pero más triste es el que es feo por dentro... eso no cambia nunca".