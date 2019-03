Soraya Arnelas se desnuda embarazada para dar la bienvenida al 2017

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE LO HACE

No es la primera vez que lo hace. Soraya Arnelas ya ha posado completamente desnuda para sus seguidores, pero esta vez lo hace presumiendo de barriguita. Ha querido dar la bienvenida al 2017 de una forma sexy, y ha conseguido más de 4000 'me gustas'. La cantante, que si todo va según lo previsto dará a luz en 4 semanas, está impaciente por ver a su pequeña. A pesar de su avanzado estado de gestación no ha dejado de trabajar en todo este tiempo.