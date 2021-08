Soraya Arnelas cambia de opinión respecto a la vacuna contra el covid

Soraya Arnelas tendrá en tan solo tres meses a su segunda hija con el modelo Miguel Ángel Herrera, a la que llamarán Olivia. A principios de julio la cantante comunicó en sus redes sociales que no se iba a vacunar del Covid-19 por miedo a efectos negativos en la salud de su niña. Soraya recibió abundantes críticas de sus seguidores debido a esto, y fue señalada como antivacunas. Recientemente Arnelas ha comunicado su cambio de opinión respecto al tema ya que su ginecólogo le ha recomendado la vacunación con total seguridad.

"Bueno pues al final, y concluyendo el tema de la vacuna, he decidido no ponérmela embarazada. Lo he pensado, he leído, me he informado y he tomado mis decisiones. Me quedan 3 meses y medio para tener a Olivia, no quiero poner en riesgo ni lo más mínimo el embarazo. Aunque digan que es seguro", explicaba Soraya en sus redes tras informarse sobre el riesgo de vacunación en mujeres embarazadas. La artista comentaba que le gustaría esperar hasta que su hija Olivia naciera en noviembre para recibir la vacuna.

Los mensajes que recibió la vocalista le afectaron considerablemente, por ello aclaró posteriormente "comentaros que en esta última cita mi ginecólogo me recomienda que me vacune contra el coronavirus, y que cada vez hay más estudios y más pruebas de que la vacuna es necesaria. Obviamente, para no pasar por percances y sustos en caso de coger el coronavirus, porque ya os comenté que yo ya lo pasé, me ha recomendado que me la ponga. Así que por recomendación médica lo voy a hacer".

Finalmente Soraya, cansada de los comentarios, afirmaba visiblemente enfadada, "os dije que yo no era negacionista, que si tenía que hacerlo lo iba a hacer, siempre y cuando mi médico me lo recomendara, no la gente de las redes sociales, porque se cuentan y se dicen tantas cosas...".

Seguro te interesa...

Soraya Arnelas revela cuántos kilos ha cogido en seis meses de embarazo