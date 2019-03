Sophie, la niña que conquista las redes sociales imitando los looks de las Kardashian

También admira a Selena Gomez y Zendaya

Seis años, nueve mil seguidores en Instagram y un look al más puro estilo Kardashian. Sophie es una niña que ha conquistado las redes sociales gracias a sus fotos donde copia la manera de vestir de Kendall, Kylie Jenner y Khloé Kardashian. Además, también toma de inspiración a Selena Gomez y Zendaya. La pequeña se ha convertido en toda un it baby sin tener nada que envidar a North West o Harper Seven. Su amigo Stephen también publica imágenes en el mismo perfil de Instagram con estudiados looks de famosos. ¡Menudo tándem!