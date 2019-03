Snooki da consejos a Kate Middleton sobre cómo ser una buena madre

Snooki era una fiestera a la que le gustaba más una ‘party’ que ninguna otra cosa en el mundo. Gracias al programa Jersey Shore hemos podido comprobar que lo suyo era ir de discoteca en discoteca pasándoselo pipa.

Pero todo ello cambió cuando vino al mundo el pequeño Lorenzo Dominic. Snooki ha dejado atrás su etapa juerguista para volcarse en su pequeño, y hoy en día es una mamá que se deshace en mimos con su niño.

Y como no hay nada mejor que hablar desde la experiencia, la participante del ‘reality show’ le ha dado unos consejos a Kate Middleton sobre cómo ser una buena madre a través del New York Post. “¡Es difícil pero no te estreses! ¡Disfruta de tu embarazo!”, afirma.

Está segura de que la Duquesa de Cambridge “será una mamá increíble” y le dice: “Disfruta de tu tiempo en casa, o en tu caso en el castillo, con el bebé, sobre todo los primeros meses”. Y para la lactancia materna, Kate debe de tener en cuenta: “Hazte con una almohada Boppy(que sirve para apoyar al bebé mientras se le da el pecho). Cada nueva mamá debe de tener uno”.

Y a pesar de las noches de insomnio y las náuseas matutinas, asegura: “Vas a llegar a conocerlo y a darle cada día más amor”.