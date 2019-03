La situación en la que se encuentran Aurah Ruiz y su hijo Nyan tras la ruptura con Jesé Rodríguez

La relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez va de mal en peor. Llevan meses enfrentados desde que naciese su hijo Nyam hace ocho meses. El pequeño tuvo que ser ingresado cuando nació debido a una grave enfermedad de la que aún no se ha recuperado. De hecho, hace unos meses el bebé tuvo que ser trasladado desde Canarias a Madrid donde los médicos hacen todo lo posible por su recuperación.

Una situación sin duda muy desagradable porque el futbolista reside en Inglaterra por motivos de trabajo desde que fichó por el Stoke City Football Club y no puede estar con sus hijos con mucha frecuencia, algo que le reprochan sus respectivas madres.

La situación empeoró mucho más cunado el jugador anunció a través de un comunicado de Twitter que su relación con la canaria había acabado definitivamente.

Algo a lo que la televisiva joven respondió en sus redes sociales. En su mensaje le reprochaba a Jesé que les abandonase a ella y a su hijo en el peor momento pues la salud del pequeño está realmente mal.

Ahora Aurah se pronuncia sobre lo ocurrido en una entrevista concedida en exclusiva a la revista Look, sólo doce días después de que su ruptura con el delantero. Asegura que se enteró de ésa ruptura cuando leyó el comunicado que el futbolista publicó el Twitter, pues él no se lo había comunicado previamente, y desde entonces ni su hijo ni ella saben nada del jugador.

La isleña confiesa que no se encuentra nada bien, ni emocional ni físicamente, y que se pasa todo el día en el hospital pues el pequeño Nyam requiere de atención constante. El círculo más cercano de Jesé desmintió hace unos días los rumores de que tiene a su hijo desatendido, asegurando que aunque no hable con Aurah, sí que habla con los médicos a diario. Sin embargo, su ex tiene algo que decir al respecto.

"No es verdad que Jesé sepa cómo está su hijo. El hospital no da ningún tipo de información por teléfono a nadie por lo que es imposible que tenga datos de su estado". Raymond Ray, amigo íntimo del jugador, salió en su defensa hace unos días con las siguientes palabras: "Que no llame a la madre para preguntar por su hijo no significa que no hable con los médicos para saber todo. Aparte recuerda quién es el que se hace cargo de todo, échale mente".

Sin embargo, Aurah también ha respondido a estas palabras. "Mientras mi hijo está en el hospital, yo me alojaba en un hotel de Madrid donde me quedaba con Jesé, pero ya no estoy allí. Solo salgo del hospital a ducharme o cambiarme porque estoy todo el día con Nyan". No ha querido especificar el motivo por el que ha abandonado el hotel pero, según Look, fue una decisión del futbolista. Al parecer él le pidió a Aurah que abandonase el hotel que el costeaba a través de un burofax. Por su parte, ella asegura que la única ayuda que está recibiendo es la de su familia que se ha sacrificado por el bien del pequeño Nyam.