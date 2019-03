Silvia Abascal se convierte en madre de una niña con un original nombre

Silvia Abascal se ha convertido en madre por primera vez de una niña. Así lo ha anunciado la actriz a través de su perfil de Instagram, donde ha anunciado el nombre elegido para su pequeña: Leona.

Con una bonita imagen en la que la niña se coge a los dedos de sus papás, podemos leer en su body: “50% mamá + 50% papá = 100% Leona”. Además, Silvia ha indicado que dio a luz unos días antes, el pasado 11 de enero.

La intérprete ya confesó en su día que había sentido que el momento había llegado: “En el terreno laboral me llegaban propuestas que no me interesaban, y las que me interesaban no salían. Entonces pensé que igual era el momento”.

Rostros tan conocidos como los de Sara Carbonero o Raquel del Rosario no han dudado en enviarle a la recién estrenada mamá sus felicitaciones. ¡Enhorabuena familia!