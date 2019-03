Sienna Miller da a luz a su primer hijo

Un nuevo ‘vip baby’ acaba de llegar al estrellato hollywoodiense: ¡el de Sienna Miller y Tom Sturridge! La parejita de actores se ha convertido en padres por primera vez el pasado fin de semana en Londres, según publicaba en exclusiva Us Weekly, pero sin dato alguno sobre el nombre, sexo o peso del bebé.

Un embarazo que llega a su fin y que la pareja ha llevado en la más estricta discreción, ya que no fue hasta el pasado mes de marzo cuando Sienna confesó para la revista Vogue que iba a ser mamá. “Estoy en mi segundo trimestre, así que ya se puede hablar directamente de embarazo, a pesar de que estoy bajo órdenes estrictas de no decir nada, ya que iría en contra de mis principios y de todo lo que he tratado de conseguir en los últimos ocho años”, contaba una emocionada Sienna.

Desde ese momento, la actriz no ha querido volver a pronunciarse sobre su estado. Eso sí, la ilusión y felicidad que siente con su chico no las ha escondido en ningún momento. Y es que, después de muchas idas y venidas con Jude Law, Sienna por fin ha encontrado la estabilidad que tanto ansiaba junto a Tom.

Sin duda, una buenísima noticia que llega en uno de lo mejores momentos tanto profesionales como sentimentales para la cotizada actriz y de la que estamos deseando saber más detalles. ¡Enhorabuena, papás!