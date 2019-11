Shannon de Lima ha roto por fin su silencio después de todo el misterio que ha rodeado el nacimiento del hijo de su pareja, James Rodríguez. El futbolista sorprendía hace unas semanas publicando una foto en la que daba la bienvenida a su segundo hijo, Samuel, ya que también es papá de Salomé, fruto de su matrimonio con Daniela Ospina.

Mucho se especuló sobre la maternidad de la criatura ya que no se había visto en ningún momento embarazada a Shannon, por lo que pronto salió a la luz que el bebé había llegado al mundo por gestación subrogada, aunque se afirmaba que la maniquí era la mamá.

Pero las continuas críticas que ha recibido a través de sus redes sociales en las que se señalaba que no había querido quedarse embarazada para no perder su figura, ha hecho que la que fuera mujer de Marc Anthony estalle. Tanto es así que no ha dudado en contestar a algunos de los usuarios que le han lanzado feroces comentarios.

Shannon no se ha mordido la lengua y respondía a uno de ellos: "Tú sólo escribes y juzgas. Como todos acá, sin saber absolutamente nada de la vida de las personas, sin saber si hieren o sin saber razones, ni la verdad. Por eso el mundo está tan podrido".

A otro seguidor le contestaba: "Espero que las personas tengan algo de sentido común y de cerebro y dejen de comentar cosas sin sentido. Todo en la vida puede ser entendido si fuese con respeto. RESPETO, cosa que a muchos les está quedando grande".

Eso sí, la duda que ha generado toda esta polémica ha sido: ¿es o no la madre del pequeño? Pero se ve que no piensa decir nada al respecto: "No habrá respuestas. El silencio es muy poderoso, muchos deberían aprender de eso".

