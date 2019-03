Shakira no verá cumplido su sueño para el segundo cumpleaños de su hijo Milan: traerle a Mickey Mouse a su casa

DESDE DISNEYLAND SE HAN NEGADO A ACEPTAR LA OFERTA

Aunque Shakira puso en cheque en blanco sobre la mesa, finalmente no podrá ver su sueño de sorprender a su hijo Milan Piqué por su segundo cumpleaños. Y es que la colombiana quería traer al ‘auténico’ Mickey Mouse, el de Disneyland en París, a la fiesta de su peque, pero la respuesta ha sido no. El parque de atracciones no está dispuesto a sentar un precedente ni siquiera por la cantante, defendiendo su posición diciendo que así desvirtuarían su objetivo que es que todo el mundo vaya a la ‘casa de Mickey’ para verle.