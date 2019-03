Shakira: "¡Queremos tener más niños! Es sólo cuestión de tiempo que nos organicemos"

La cantante se ha convertido en la portada de la revista colombiana Aló en el 25 aniversario de la publicación. Shakira ha hablado de su vida, de su familia y de sus proyectos futuros.

"¡Definitivamente queremos tener más niños! Es sólo cuestión de tiempo que nos organicemos", afirma la colombiana. En la revista se destaca que la cantante lleva tres años sin dar una entrevista y es ahora cuando ha abierto su corazón para contar lo feliz que es en su carrera profesional y con su pequeño Milan.

El deseo de Shakira de aumentar la familia es compartido por su pareja, Gerard Piqué, pero antes deben ajustar sus horarios. Una tarea complicada ya que los compromisos deportivos del futbolista con su equipo y la carrera musical de Shakira hacen que pasen algún tiempo separados, pero aún así esto no se ha convertido en un bache para la pareja, como así confirma la cantante: " Me río mucho últimamente porque estoy pasando por un momento de gran felicidad personal, disfrutando de mi profesión y pasándolo muy bien con mis seres queridos".

La dulce etapa que está viviendo Shakira comenzó en el Mundial de fútbol de Sudáfrica donde conoció a Piqué, después la llegada de su hijo Milan les llenó por completo y ahora es cuando el pequeño no para de hacer felices a sus padres.

La de Barranquilla ha contado como su niño disfruta mucho en el estudio de grabación: "Mi hijo tiene una personalidad única. Le encanta estar en el estudio conmigo porque es un niño muy curioso y se encuentra muy cómodo en ese entorno. Me quedé alucinada con lo bien que se lo pasó la primera vez que se vino conmigo, y ahora me he dado cuenta de que tengo en casa a un pequeño roquero, ya que le encanta Green Day".

Este 'pequeño rockero' es la mayor felicidad de Shakira y Piqué, quienes también tienen tiempo para estar juntos compartiendo sobretodo la afición por el deporte del futbolista: "Llevo unos meses familiarizándome con deportes que antes no practicaba, como el tenis y el baloncesto, actividades que me divierten mucho".