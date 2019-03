Shakira presume de sus hijos, Milan y Sasha, en Instagram

A pesar de que en los 90 Shakira se convirtió en una cantante de éxito mundial, la colombiana no supo lo que era la verdadera felicidad hasta que en enero de 2013 tuvo a su hijo Milan por primera vez entre sus brazos, al que dos años después se sumó el pequeño Sasha, de ocho meses.

La colombiana vive entregada a sus retoños desde entonces, a quienes ha definido como sus "verdaderos gurús" en la última publicación de su cuenta de Instagram. Se trata de una tierna instantánea en la que la cantante aparece de lo más sonriente junto a los pequeños, fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué.

La artista ha reconocido en el diario colombiano ABC que sus hijos se han convertido en el motor y la prioridad de su vida: "En mi mundo ya no soy el centro como antes; soy un satélite. Apenas me he convertido en madre hace dos años y medio y es la misión más difícil que me ha tocado en la vida, porque aún estoy tratando de conseguir un balance para mi vida personal y hacerlo de la mejor manera posible. Lo más importante son ellos, ocupan el mayor espacio de mi cabeza y a veces me cuesta concentrarme en otras cosas porque todo lo que puedo pensar son pañales, biberones, lo que necesita Milan y lo que necesita Sasha".