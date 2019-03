La nostálgica foto de Piqué que ahora saca a la luz Shakira

Shakira ha decidido abrir su álbum familiar y compartir una de las instantáneas más tiernas y bonitas. Una foto en la que se ve a su chico, Gerard Piqué, junto a su hijo Sasha cuando era tan solo un bebé. 'Recordar es vivir', escribía junto a la misma.

Puede que sea el hecho de que su pequeño acaba de cumplir los cuatro años lo que ha hecho que la cantante colombiana se ponga tan nostálgica. "Mi niño se me está creciendo muy rápìdo", afirmaba junto a otra foto actual de su hijo.

No cabe duda de que Shakira adora a su familia y aprovecha cualquier oportunidad para hacerlo público, sobre todo ahora que no pasa por un buen momento ya que en junio tendrá que comparecer ante el juez por sus problemas con Hacienda y que los rumores de crisis con Piqué no dejan de acecharle.