Shakira juega con el pelo de Milan Piqué y le hace una cresta

Hace tan sólo unos días, Milan Piqué Mebarak cumplía su primer año de vida. Una ocasión muy especial que sus papis, Shakira y Gerard Piqué, celebraron por todo lo alto con una fiesta de cumpleaños que la propia cantante se encargó de preparar.

Y con motivo de su primer aniversario, la colombiana quiso experimentar con su peque nuevos cambios de look. Así pudimos ver a Milan luciendo una cresta en las redes sociales, una graciosa imagen que la colombiana publicó junto al comentario: “Uh, oh, ¡mami está jugando con mi pelo!”.

No sabemos si al niño le convencería su nuevo look , pero a juzgar por las instantáneas parece no importarle…