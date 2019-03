Shakira confirma que el bebé que espera será un niño

Desde que (¡por fin!) Shakira y su querido Gerard Piqué confirmasen que serán papás a principios del próximo 2013, no habíamos visto imágenes de la cantante ni teníamos más detalles del embarazo. ¡Y ahora en pocas horas la pareja nos desborda con todo junto! La colombiana ha querido hacer pública una de las noticias más esperadas: ¡El sexo del bebé! Este bombazo mientras su chico subía a Twitter una graciosa instantánea de la cantante con uno de sus 'antojos'...

"Sí, será un niño", aseguró Shak a la televisión alemana RTL, en una entrevista exclusiva concedida al presentador Wolfram Kons y grabada el pasado 1 de octubre, en Barcelona. Pero en dicha entrevista no sólo habla de su futuro hijo, sino que también tuvo palabras para el hombre que la convertirá en madre por primera vez: "Realmente, es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¡Y ahora este bebé!", confesaba feliz.

La cantante, invitada especial en un maratón benéfico, comentó que quiere que su hijo sepa lo que es ser una persona responsable y solidaria, y que haga cosas buenas en su vida. "Cuando el bebé salga de mi barriga, que sepa que puede ayudar a cambiar cosas. Realmente puede hacer que el mundo sea mejor", dijo. Además, aseguró que tiene intención de llevarse a su pequeño con ella siempre de viaje.

Mientras tanto, su novio tuiteaba: “Un monito comiendo helado encima del coche”. No sabemos si se trata de un antojo típico del estado en el que se encuentra la cantante, pero la colombiana no dudó en encaramarse al todoterreno de Piqué para disfrutar de un dulce helado. En dicha instantánea aparece una sonriente Shakira, cucurucho en mano, descalza y vestida completamente de negro. La oscuridad de la noche, más la postura con la que posa, no hacen denotar su barriguita… Pero la de Barranquilla debe lucir ya una incipiente 'panza' pre mamá, ya que se calcula que podría estar a punto de cumplir su sexto mes de embarazo.

La cantante ha evitado, por todos los medios, mostrar su figura desde que comenzaran los rumores. Pero parece que en breve esa imagen tan esperada se podrá ver. Estamos deseando visionar esa entrevista para la televisión alemana, así como la próxima entrega de los Grammy Latinos. La cantante ha confirmado su asistencia a la 13º edición de los premios, que se celebrará en Las Vegas el jueves 15 de noviembre. ¡Allí la veremos lucir barriguita en la alfombra roja!