Shakira comparte su pasión por la música con su hijo Sasha

Si esta semana Shakira mostraba el gran cambio que ha dado el pequeño Sasha, que cada vez se parece más y más a su hermano Milan, ahora la cantante ha querido compartir con el mundo un aspecto del niño que seguro que le llena de orgullo, pues es posible que en un futuro quiera seguir los pasos de su mami.

Shak ha subido una imagen a Instagram en la que aparece sentada en el sofá cantando y tocando la guitarra, mientras que Sasha, que lleva un pijamita y un gorro calentito, la mira embobado como si quisiera utilizar él el instrumento. "Sasha, con la música", ha escrito la artista junto a la foto.

Piqué tiene la suerte de tener a Milan como compañero de deportes, pues ya hemos podido comprobar en alguna ocasión cómo chuta el balón o cómo juega al baloncesto con ganas. Ahora, Shakira ya puede presumir de que el pequeño de la casa de momento se decanta más por la música. ¡Qué mono!

Actualmente, la intérprete de 'Can't Remember to Forget You' está centrada en su papel de madre, aunque no deja de trabajar y ya está escribiendo las canciones de su próximo álbum, pues tenemos claro que es una súper mamá y es capaz de darlo todo al 100% en sus labores maternales y profesionales.