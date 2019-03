El comentado look de Sergio Ramos para dar el biberón a su hijo Alejandro

Sergio Ramos ha revolucionado las redes con su última publicación en el Instagram junto a su hijo menor Alejandro, donde aparece dándole el biberón. Una imagen de lo más bonita y paternal. "Mi Alejandro va cogiendo rollo. Te como esa cara, 'viejo'. Te amo con toda mi alma", ha escrito junto a la fotografía. Y es que, en cuestión de horas, la publicación ha superado los 690.000 me gusta y los 2.000 comentarios, y no solo ha revolucionado las redes por lo tierna que es la imagen, sino por el look que ha escogido, muy 'Peaky Blinders'.

Alejandro, que nació el pasado mes de marzo, tiene un gran parecido a su hermana mayor, Sergio Jr, tanto que hasta su madre Pilar Rubio afirma que: "Cambia por momentos. No sé si va a ser moreno o rubio, es de un castaño indefinido... una mezvla se sus dos hermanos, pero tiene mucho carácter".

El capitán del equipo blanco etiquetó a su mujer en su publicación con el pequeño, quien asegura adorar los domingos. "Es uno de mis días favoritos. Puedo disfrutar con los niños y hacer planes que durante la semana no tengo tiempo de poder realizar. Y vosotros, ¿cómo pasáis los fines de semana?", escribía Pilar junto a una imagen que compartía en su Instagram.