Sergio Ramos disfruta de un día de piscina con su inquieto hijo mayor, Sergio Ramos Jr.

Sergio Ramos pasa la mayor parte del año en los terrenos de juego, por eso cuando llegan las vacaciones le gusta estar en compañía de los suyos y, en especial, de sus hijos.

El futbolista ha publicado un simpático vídeo en el que podemos verle en la piscina junto a su hijo mayor, Sergio Ramos Jr. de dos años. El pequeño no para ni un segundo mientras que su padre le hace preguntas.

Unas simpáticas imágenes en las que vemos al niño saltando por encima de su padre, por eso no es de extrañar que el madridista escribiera el siguiente comentario: “El terremoto de la ¡piscina! ¡Te como esa cara, Nanooooo! The King of the pool”, y es que el peque es imparable.