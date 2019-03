Sergio Mur y Olivia Molina presumen de familia en las redes sociales

Sergio Mur y Olivia Molina no dudan de presumir de su familia a través de las redes sociales.

El actor ha regresado de América donde ha estado viviendo unos meses por su papel de galán de telenovelas. Ahora disfruta al máximo de sus peques, Vera y Eric, con los que se fotografió: “#Feelingblessed #fulloflife #fulloflove Nuestros cachorros @oliviatirmolina”.

La actriz, que ahora también se encuentra en un buen momento profesional ya que acaba de ser fichada por Antena 3 para la segunda temporada de ‘Bajo Sospecha’, también publicó una tierna imagen en la que se pueden ver cuatro pares de calzados, del mayor número al más pequeño: “Hey, I Put som new shoes on and suddenly everything’s right", escribió.

Sea como sea, la pareja ha conseguido formar una bonita familia junto a sus dos peques, sobre todo después del duro revés que sufrieron tras el aborto de Olivia antes de la llegada de su hija Vera.