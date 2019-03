Para ser un buen macho celebrity, ¡consigue una demanda de paternidad!

Desde que el corazón llego a nuestra vidas no hay celebrity que se precie a la que no le haya salido un hijo secreto. En ocasiones no son más que historia inventadas fruto de los más oportunistas, otras son historias aparentemente muy reales pero jamás reconocidas y, en el mejor de los casos, los famosos acaban reconociendo su paternidad sorpresa…

Muchos han sido los cantantes a los que les han salido hijos ‘secretos’ como a Luis Miguel. La actriz Stephanie Salas aseguraba que su hija Michelle era fruto de un romance con el cantante. A él se le suma su amigo Alejandro Sanz, quien calló bocas al reconocer que Alexander sí que era su hijo y que lo había tenido mientras estaba casado con Jaydi Mitchell, ¡menudo bombazo!

Otros músicos que ha dado mucho el cante con su paternidad han sido Mick Jagger y Carlos Baute. Mientras Carlos no ha reconocido jamás que José Daniel fuera hijo suyo, a pesar del gran parecido físico que tienen, Mick no ha tenido más remedio que reconocer a su séptimo hijo con la modelo brasileña Luciana Gimenez. Y es que la justicia acabó confirmando que era hijo suyo.

Las paternidades sorpresa también llegan al mundo del deporte. Cristiano Ronaldo y Maradona han reconocido su paternidad pero mientras Cristiano se ha hecho pleno cargo del bebé, Maradona no quiso tener nada que ver con el pequeño Diego y asegura que nadie puede obligarle a quererlo, ¡eso es un padre!

Uno de los rumores de la historia del corazón es si el hijo de Isabel Sartorius es fruto de su relación de juventud con el Príncipe Felipe. El niño nunca ha sido visto por los medios de comunicación pero las malas lenguas aseguran que el parecido con Felipe es más que visible...

Y el mundo del toreo tampoco sale de rositas en cuanto a hijos no reconocidos. Sólo hay que ver como Manuel Díaz González jamás ha querido admitir que Manuel Benítez el Cordobés sea hijo suyo a pesar de que la genética le delata...

El caso más curioso fue el protagonizado por Michael Jackson y Macaulay Culkin, de quien se dijo que era él el padre de uno de los hijos del difunto cantante. La noticia fue un bombazo pero todo se quedó en un simple rumor sin confirmar.

El séptimo arte también ha sufrido este tipo de casos. Y sino que se lo digan a Salma Hayek y a Eddy Murphy. La actriz se vio envuelta en un ‘triángulo amoroso’ cuando Linda Evangelista aseguró que François-Henri Pinault, marido de Salma, era el padre de su hijo y Eddie nunca ha querido que se le vincule con la hija de Mel B aunque todo apunta a que sí que es el padre de la pequeña.

Justin Bieber y Hugh Grant son las últimas celebirties que se han sumado a la larga lista de las paternidades sorpresa. Y es que queda demostrado que no hay famosos que se precie que no tenga una demanda de paternidad bajo el brazo.