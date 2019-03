El secreto-bombo mejor guardado de Victoria Beckham, ¡al descubierto!

Pensábamos que a día de hoy ya podríamos ver alguna imagen de la niña de los Beckham. Pero para nuestra sorpresa lo que sale a luz es una foto de la mismísima Victoria luciendo tripita... ¿Pero no estaba el parto programado para el 4 de julio?

Y ya nos ha extrañado una foto de ella y su bombo porque la Vicky no es muy dada a estas cosas cuando está en estado. Es más, es casi misión imposible pillarle una instantánea en la que se deje notar su tripita de embarazada.

Y no ha sido otro que su guapérrimo marido, David Beckham, el que le ha 'robado' esta imagen y la ha colgado en su Facebook donde ha dicho lo siguiente: "He tomado esta foto de Victoria mientras ella no estaba mirando. Ella se ve increíble, ¡está tan cerca que nazca el bebé!"

A ver, las cosas como son: de sorpresa no tiene pinta de haberla pillado..., ¿o no? Porque ella está como que posando un poquito y encima la imagen es en blanco y negro y con un juego de luces de lo más ideal para haberla pillado como si tal cosa. Al no ser, claro, que David sea un fotógrafo estupendísimo...

Pero lo sentimos, ¡no cuela! Eso sí, hemos de decir que, se haya hecho como se haya hecho, ¡ella luce tan divina como siempre!