Sara Sálamo se sincera sobre lo duro que ha sido conciliar trabajo y lactancia materna

Sara Sálamo dio a luz a su segundo hijo el pasado mes de diciembre, fruto de su relación con el futbolista Isco Alarcón. Después de haber pasado los meses de postparto, la actriz ha vuelto a retomar su carrera profesional, pero esta vez no lo ha hecho sola.

La actriz ha estado trabajando en una nueva producción, así lo hemos visto a través de sus redes sociales. Su pequeño, Piero, ha sido el que ha estado acompañándola durante este tiempo, y es que la intérprete ha querido manifestar que no solo su trabajo ha sido duro, sino que tener que compaginarlo con la maternidad lo ha hecho todo más complicado.

Sara es una de las actrices que más naturales se muestran con la maternidad, como su compañera de profesión María Castro, ya que ambas muestran la realidad paralela al embarazo, pues no todo es tan bonito y tan idílico como parece. Así lo pudimos comprobar cuando Sara mostró a todos sus seguidores la gran pérdida de pelo que estaba teniendo meses después de dar a luz.

Ahora lo ha vuelto a hacer, ha querido hablar de la importancia y lo duro que es la conciliación del trabajo y la maternidad, en homenaje a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. "Hoy, por fin, os escribo desde casa, pero he estado trabajando seis semanas en otra ciudad… Jornadas larguísimas y muy intensas, en un proyecto que me ha supuesto dar el mil por cien. Pero trabajar en esta peli, no ha sido la parte más compleja… Este pequeño de aquí, me acompaña día y noche. Camerinos, hoteles y caravanas, donde esperaba ansioso su teta. Nuestros momentos. Esos instantes de volver a conectar con algo tan poderoso y que nos envolvía en la burbuja de "todo está bien". Aquí, así, estamos a salvo", empezaba narrando la canaria en su última publicación de Instagram.

