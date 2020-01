El pasado mes de julio Sara Sálamo e Isco Alarcón se convertían en padres de su primer hijo en común, Theo. El segundo para el jugador del Real Madrid que ya es padre de un niño fruto de una relación anterior.

Desde que se convirtió en madre, la actriz ha querido compartir cómo ha vivido estos meses a través de diferentes publicaciones que ha compartido a través de las redes sociales. O como en esta ocasión, cuando la actriz habló por primera vez en público sobre su maternidad, y donde llegó a confesar que está haciendo como madre todo lo contrario a lo que pensaba…

Y ahora, con motivo de su 28 cumpleaños, la actriz ha querido hacer una reflexión de cómo le ha cambiado la vida desde que se convirtió en madre.

"Podría tratar de mantener la compostura, como en la segunda foto, pero no quepo en mí de ilusión. ¡Tengo tanta suerte...! Afronto los 28 ilusionada como si tuviera una década menos, convertida en madre de un pequeño al que amo con todo mi ser, siempre de la mano de mi chico favorito del mundo y de una familia y amigos que cualquiera querría para sí. Trabajo en lo que me gusta y vivo con pasión cada reto al que me enfrento. Eso sí, me temo que ya no podré ser catalogada como una joven promesa... Gracias a todos los que me felicitáis de una manera u otra. ¡Y feliz 20 de enero! #LaTreintenaIsComing", escribe la intérprete junto a este post.

Seguro que te interesa...

La tripita completamente plana de Sara Sálamo tras ser madre hace apenas unos meses