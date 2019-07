Sara Sálamo ya se ha estrenado como mamá, y ahora que tanto ella como su pequeño están en casa, la actriz se ha animado a confesar como fue el parto a través de Instagram Stories. Una experiencia que ella misma ha tachado de dura, pero mágica e inolvidable. La chica de Isco Alarcón aprovechó los vídeos sobre todo para dar las gracias al equipo que la asistió durante la llegada al mundo de su primer hijo.

"Fue mi parto soñado, no me refiero a que fuera fácil. Fue muy duro, muy largo, hubo muchas complicaciones que no había previsto, pero ha sido el parto de mis sueños", explicaba Sara en uno de sus Instagram Stories. "Fue natural, respetado, me sentí tan cuidada, tan mimada, me daban besos, caricias...".

No cabe duda de que la pareja vive sumida en una burbuja de felicidad desde el nacimiento del pequeño Theo, algo que quedó muy patente en las preciosas imágenes que compartieron tras la llegada a casa del hospital.

