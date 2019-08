Sara Sálamo no puede estar más orgullosa de ser madre. Desde que nació su pequeño Theo el pasado 11 de julio, han sido innumerables las fotos que se han visto en el perfil de la actriz posando muy orgullosa con su bebé, aunque no todas esas imágenes han sido muy bien acogidas por sus seguidores debido a cómo exponía a su bebé para hacerse esas fotos.

Aunque es verdad que haga lo que haga la pareja de Isco Alarcón siempre es motivo de dar de qué hablar, así ha ocurrido con la última instantánea que ha compartido en su Instagram, una imagen que ha sorprendido mucho a sus fans debido a que la modelo ha posado junto a su pequeño, pero ha decidido pixelar la cara de Theo.

Una decisión que ha dejado muy confundidos a sus seguidores y no han dudado en escribirlo en su post: "¿Por qué te haces y enseñas mil fotos con él pero le difuminas la cara?", ha escrito un seguidor de la actriz, que no ha dudado en explicar el motivo de no enseñar la cara de su hijo: "Porque queremos salvaguardar la privacidad de nuestro hijo, pero también estoy enamorada de él, me encantan las fotos que nos hacemos y me apetece compartir algunos de estos momentos, gritando al mundo entero lo feliz que nos hace tenerle. ¡Ah! Y porque son mis redes y las utilizo como quiero", ha respondido Sara.

Pero el verdadero motivo de la última fotografía de la modelo ha sido el cumpleaños de Isco Junior, el primer hijo del futbolista fruto de su relación con Victoria Calderón, y es que si uno se fija en el fondo de la imagen se puede ver a Sara sentada en un hinchable, además de compartir en sus Stories una preciosa tarta con decoraciones de superhéroes para celebrar el 5 cumpleaños de Isco: "Feliz cumple, pequeño", ha escrito entre corazones.

