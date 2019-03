El truco de Sara Carbonero para que sus hijos se porten bien en Navidad

Sara Carbonero, Iker Casillas y sus pequeños Martín y Lucas han dejado Oporto para poner rumbo a España y pasar la Navidad con su familia. Pero antes de coger el avión, Sara ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram la tradición más especial que tiene con sus hijos.

Y es que la periodista no sólo triunfa entre sus fans por sus estilismos y looks que logra agotar en cuestión de horas, también tiene una batalla de fieles que les gusta leer sus mejores anécdotas. Tal y como cuenta Sara en la publicación, cada año por estas fechas tienen a un huésped en su casa de lo más peculiar.

Se trata del elfo Tommy, un ayudante de Papá Noel que se encarga de observar a sus hijos para ver cómo de bien se portan y luego partir hasta Laponia para informar a su jefe. Y claro, los niños no son los únicos que están encantados, porqué así Sara consigue que sus pequeños se porten bien y no hagan trastadas. Una forma dinámica y divertida de enseñarles que hay que ser buenos aunque nadie mire.

"Tommy (así le bautizamos hace un año en honor a un buen amigo) ya ha hecho su trabajo, está a punto de marcharse y por eso se merece una foto . Durante casi un mes ha estado observando atentamente desde diferentes rincones de la casa el comportamiento de todos los miembros de nuestra familia para cada noche volar hasta Laponia y pasar el informe correspondiente a Papá Noel. Le quedan solo dos días con nosotros y sé que le vamos a echar mucho de menos. Buscarle cada mañana al despertarnos es uno de nuestros momentos preferidos del día. Y eso que algunas veces nos ha puesto muy difícil dar con él. Por no hablar de que no se le puede tocar bajo ningún concepto, porque perdería sus poderes. Es un poco “despegado” pero hay que quererle así . Ya sabéis lo que dicen , siempre hay que hacer lo correcto incluso cuando nadie observa pero os aseguro que si vivierais unas semanas bajo la penetrante y azul mirada de Tommy os sería del todo imposible hacer alguna trastada. Confío en que sea un elfo discreto y no haya dado más detalles de la cuenta a Santa Claus y desde aquí le pido que la próxima Navidad vuelva y nos ayude a mantener viva la ilusión de estas fiestas".