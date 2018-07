Sara Carbonero publica la foto que confirma que Martín ya no tiene celos de su hermano Lucas

La periodista volverá pronto al trabajo

Sara Carbonero ya puede respirar tranquila. La periodista, por fin, ha conseguido que su hijo Martín vea con buenos ojos la llegada de su hermano Lucas como muestra en la imagen que ha compartido con todos sus seguidores de Instagram. "Si me lo dicen hace un mes y medio no me lo creo", ha añadido como título en la foto donde aparece su primogénito recostado justno a su hermano pequeño.