Sara Carbonero publica la foto más dulce de su hijo Lucas Casillas

Lucas Casillas Carbonero está a punto de cumplir cinco meses. El segundo hijo de Sara Carbonero e Iker Casillas nació el pasado 3 de junio en Madrid. El pequeño llegó a la vida del matrimonio provocando una auténtica revolución.

A Martín le tocó enfrentarse al papel de hermano mayor y compartir la atención con este nuevo miembro de su familia. Aunque al principio le costó un poco hacerse a la idea, Sara descubrió poco a poco cómo los típicos celos fueron dando paso a un cariño inmenso.

Pasada la tormenta, la periodista disfruta de su día a día en Oporto mientras lo compagina con el cuidado de sus pequeños y sus numerosos compromisos profesionales.

Ellos son los protagonistas de su cuenta de Instagram. Este viernes, la mujer de Iker Casillas no se ha podido resistir a compartir con sus fans una fotografía de Lucas donde se puede ver lo grande que ya está: "Buenos días! Me pone un café y un BOLLO,por favor #mejordesayunodelmundo #Lucaslocura". Una instantánea que en menos de veinte minutos ya cuenta con más de 2.000 me gusta.