Sara Carbonero publica una foto de Iker Casillas junto a sus dos hijos

Contadas son las ocasiones que Sara Carbonero habla de su vida privada. Pero como ella misma explica en su blog "tenía muchas ganas de contar cómo han sido estas semanas desde que nació Lucas". La periodista ha compartido unas dulces imágenes de Lucas, Martín e Iker Casillas y otra de ella dando el pecho al pequeño de la familia Casillas-Carbonero.

Aunque en las fotos pueda parecer todo color de rosa, la presentadora ha revelado que no ha sido fácil y que el carácter de Martín cambió "radicalmente" los tres primeros días: "Martín estaba triste, hasta el punto de que me pedía irse a la cuna temprano y se quedaba allí solo mirando al techo, pensativo. No quería saber nada de nadie. Esa escena me rompía el corazón", afirma Carbonero en su blog.

A pesar de esos días complicados, la mujer de Iker Casillas cuenta que la situación cambió gracias a que involucró a Martín en los cuidados del bebé y "explicarle la situación a base de cuentos y ejemplos ha ido mejorando muchísimo". Por otra parte, Carbonero dice que estos días se emociona más de lo habitual y "no puede dejar de mirar a los dos cuando están dormidos". Pero sin duda, lo que más ha gustado a sus seguidores es ver al deportista con sus dos retoños.