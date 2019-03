Sara Carbonero publica una foto de su hijo Lucas con un look muy rockero

¡HA CUMPLIDO TRES MESES!

Sara Carbonero está muy acostumbrada a publicar fotos relacionadas con sus hijos, sus looks o sus viajes en familia en su cuenta personal de Instagram. Y hoy, 2 de septiembre, no iba a ser para menos: su hijo Lucas ha cumplido tres meses y la periodista ha querido celebrarlo compartiendo una imagen del pequeño con un body muy rockero. ¡Este 'it baby' está para comérselo!