Sara Carbonero, una mamá muy ‘fashion’ que también ha marcado estilo durante su embarazo

LA PERIODISTA HA MARCADO TENDENCIA CON SUS LOOKS PREMAMÁ

El embarazo de Sara Carbonero ha sido uno de los más mediáticos en nuestro país, tanto que sus looks han sido seguidos al dedillo tanto o más que los que lucía cuando no tenía ‘barriguita’. Y es que la periodista ha sabido marcar estilo también en estado porque ha seguido luciendo su estilo juvenil adaptado a las circunstancias. Los vaqueros, los vestidos y los tacones no han faltado en su armario durante estos últimos nueve meses. ¡Analizamos su estilo!