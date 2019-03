Sara Carbonero llora emocionada al ver una ecografía de su bebé

Sara Carbonero está viviendo su segundo embarazo con mucha intensidad. Y es que, a pesar de haber vivido ya esta experiencia en su primer embarazo, en esta ocasión está notando muchas diferencias.

"Para empezar, en lo que primero noté esa diferencia es en la velocidad a la que crece la tripa. Con el embarazo de Martín recuerdo que no fue hasta el quinto mes más o menos cuando empecé a tener una tripa considerable pero esta vez, desde los tres meses y medio, mi abdomen empezó a crecer y crecer. Fue de la noche a la mañana como suele decirse, un día me levanté y ya no me entraba ninguno de mis vaqueros", escribe en su blog.

Además, también comenta que está notando más a su bebé: "He notado bastante antes los movimientos del bebé". Y añade: "Estoy notando una enorme diferencia con respecto a mi primer embarazo en lo rápido que están pasando las semanas. En esto, la clave es tener otro niño que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Una personita que demanda atención y cuidados exactamente igual que cuando no estaba embarazada, lo que hace que no 'me escuche tanto', ni esté tan pendiente de mis síntomas como la otra vez".

Y es que, para Sara estos meses están siendo muy especiales y emotivos. Tanto que no ha podido evitar emocionarse al ver una de las ecografías de su niño: "La semana pasada sin ir más lejos, en una de las ecografías que me hizo mi ginecóloga me puse a llorar como una tonta al ver con total claridad los pies de mi bebé. Tuve la misma sensación, de estar siendo testigo de un 'milagro'", comenta emocionada.

Para terminar diciendo: "Con todo esto quiero decir que estoy disfrutando muchísimo de estos nueve meses, de otra manera, pero no peor ni menos especial. Simplemente de una manera más serena y tranquila".