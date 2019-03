Sara Carbonero habla por primera vez tras confirmar su segundo embarazo

Días después de que una feliz Sara Carbonero confirmase a través de una entrañable imagen en Instagram que está embarazada por segunda vez, la periodista ha hecho las primeras declaraciones y ha comentado que está "muy feliz" y que, afortunadamente, no tiene ni nauseas ni mareos, los síntomas más corrientes en su estado.

"Dicen que en el segundo embarazo crece la tripa antes y es verdad", ha comentado Sara, y es que a la pareja de Iker Casillas ya se le nota la tripita, sobre todo "a última hora de la noche". El bebé nacerá la próxima primavera y se llevará dos años y unos meses con su hermano Martín, quien estará encantado de tener un compañero de juegos casi de su edad.

"No me hace especial ilusión que sea una niña. Eso de la parejita es un tópico, yo solo quiero que venga bien. Si es una niña perfecto y si es un niño pienso que es lo mejor que le puede pasar a Martín, tener un compañero de juegos llevándose tan poco tiempo", explicó Sara, quien aún no ha pensado en posibles nombres para su futuro hijo o hija, aunque es probable que la pareja se decante por un nombre portugués.

Sara e Iker se encuentran en un momento muy feliz de su vida, ya que su traslado a Oporto les ha dado muchas alegrías y el reciente embarazo ha sido el colofón final. La familia Casillas Carbonero pasará las Navidades disfrutando de la magia de esta época y de la ilusión del pequeño de la casa, que "ya se entera de todo" y "le llaman muchísimo la atención las luces y los muñecos".