Sara Carbonero se estrena como bloguera presumiendo de embarazo

UNA FUTURA MAMÁ A LA ÚLTIMA

En la recta final de su embarazo, Sara Carbonero se estrena como bloguera. La guapa periodista ha presumido de embarazo para el lanzamiento de este espacio personal en el que bajo el nombre de ‘Cuando nadie me ve’ sacará a relucir su lado más personal. Moderna y siempre a la última, Sara ha posado así de rockera pese a su incipiente barriguita demostrando que estar embarazada no significa que no se pueda ir a la última.